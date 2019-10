Nebula al Cage – Report e photogallery

Anteprima della nuova stagione per il Cage Theatre con lo stoner rock dei Nebula

8 Ottobre 2019, di Martina Ridondelli

Il Cage riapre il proprio portone per il 18° anno, anche se quella di stasera è un’anteprima della nuova stagione. Sul palco, con impianti luci e audio rinnovati, la band statunitense dei Nebula, redivivi dopo 10 anni di pausa. Proprio qualche mese fa è uscito il loro nuovo album “Holy shit”, che ovviamente si prende buona parte della scaletta. C’è comunque spazio anche per canzoni più vecchie del loro songbook, come le iniziali “To the center” e “Change”. Poi ampio spazio alle nuove composizioni, canzoni garage e stoner dal sapore acido e psichedelico, che infiammano i fans in delirio alla transenna. Un’ora di lunghe cavalcate rock dal sapore seventies, per un concerto sanguigno ed onesto, che avrebbe potuto essere più lungo se l’amplificatore del chitarrista non si fosse guastato impedendo l’esecuzione dei bis. Peccato, ma ormai i Nebula sono tornati e ci sarà sicuramente l’occasione di riascoltarli.

Grazie al Cage per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

To the Center Giant Man’s Best Friend Messiah Aphrodite Fall of Icarus Tomorrow Never Comes Witching Hour Let’s Get Lost

La photogallery del concerto:

