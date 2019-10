Not Moving LTD al Caracol – Report e photogallery

Faccia a faccia con la storia dell’underground italiano nella nuova sede del Caracol

15 Ottobre 2019, di Martina Ridondelli

Tony Face Bacciocchi, Dome La Muerte e Rita Lilith Oberti. Aggiungeteci Iride Volpi (nipote del compianto Franco “Poliziotto” Volpi) alla seconda chitarra, ed ecco pronta la nuova incarnazione degli storici Not Moving, una delle band più importanti del garage punk nostrano. Il concerto che abbiamo seguito si è tenuto nella nuova sede del Caracol (riaperto da maggio dopo 8 anni di chiusura forzata nella nuova sede di Via Cattaneo), ed è stata una cavalcata fra gli episodi più gloriosi dei quasi 40 anni di storia della band, da “Sinnermen”, “Eternal door” e “I just wanna make love to you”, posta in chiusura di un bis incredibile.

Grazie al Caracol per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Surfin dead blues Sinnermen Catman Lost Bay Suicide temple Baron Samedi Land of nothing Goin down Crawling Eternal door Spider Lady Wine I stopped yawning I need somebody Venus in Furs (The Velvet Underground cover)

Encore: Wipe Out Primitive (Groupies) Fire Of Love I just wanna make love to you

La photogallery del concerto:

VN:F [1.9.22_1171]