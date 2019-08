Ornella Vanoni in concerto a Villa Bertelli Domenica 11 Agosto

Una delle leggende della canzone italiana protagonista in Versilia: Ornella Vanoni ospite a Villa Bertelli

7 Agosto 2019, di Michele Faliani

Domenica 11 agosto è uno di quei giorni da cerchiare in rosso sul calendario, per gli amanti della canzone d’autore. Ospite della splendida Villa Bertelli di Forte dei Marmi sarà Ornella Vanoni, una vera e propria icona della musica di qualità. Una carriera infinita, che non ha mai avuto passi falsi, cominciata alla metà degli anni ’50 e ‘sconvolta’ nel 1960 dall’incontro con Gino Paoli, dal quale è nato un sodalizio artistico che non ha precedenti nella storia della musica italiana. Il vertice negli anni ’70, con la collaborazione con Sergio Bardotti che l’ha portata a incidere il capolavoro “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, in collaborazione con Vinicius de Moraes e Toquinho, nel quale Ornella reinterpreta alcuni classici della Música Popular Brasileira tradotti in italiano. Un disco che perfino in Brasile è considerato uno dei lavori più belli mai usciti sul mercato.

Poi, negli anni ’80, sono arrivate le collaborazioni coi mostri sacri del jazz come Herbie Hancock, Steve Gadd, Gil Evans, George Benson e Herbie Mann, oltre ai tour con Gino Paoli che celebravano il repertorio degli anni 60 in chiave moderna.

L’ultima grande apparizione di Ornella Vanoni (ci perdonerete se non consideriamo la partecipazione come giurata al TV show “Ora o mai più”) è stata a Sanremo 2018, dove insieme a Bungaro e Pacifico ha intepretato “Imparare ad amarsi”, l’inedito del cofanetto “Un pugno di stelle”, triplo cd che raccoglie ben 58 canzoni dagli anni ’60 ad oggi, compresi una serie di duetti (con Fiorella Mannoia, Jovanotti, Pooh, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini, Lucio Dalla e tanti altri) che impreziosiscono un songbook spettacolare.

Il concerto a Villa Bertelli sarà l’occasione per ascoltare oltre 50 anni di storia della canzone italiana, intepretate da una delle vere regine della musica e dalla sua voce affascinante e particolare.

ORNELLA VANONI in Concerto

Villa Bertelli, Viale Giuseppe Mazzini 200 – Forte dei Marmi

Domenica 11 Agosto, ore 21:30

Prezzi biglietti: Gold 50 euro +prev.

Poltronissima 45uro + prev.

1 Poltrona 40.00 euro +prev.

2 Poltrona 35.00 euro +prev.

Biglietti in prevendita acquistabili qui oppure qui.

