Percorsi Musicali, gli ospiti del concerto di Mercoledì 11 Dicembre sono i Town Of Saints

Nuovo album e nuovo tour per la band di base a Groningen

9 Dicembre 2019, da Percorsi Musicali

I Town of Saints iniziano come musicisti di strada quando nel 2010 l’olandese Harmen Ridderbos (voce / chitarra) e la rossa finlandese Heta Salkolahti (violino / voce) si incontrano in Austria. Il gruppo si trasforma nella indie folk band che abbiamo conosciuto negli scorsi anni solo più tardi, quando gli altri musicisti si uniscono al progetto.

Il folk tradizionale si sposa nei Town of Saints all’indie-rock, richiamando alla mente nomi come Arcade Fire e Local Natives. Dopo due EP autoprodotti (“Never sleep” e “The silent sea”), arriva il loro album di debutto ‘Something to Fight With’, pubblicato da Snowstar Records nell’ottobre 2013 dopo che alcuni emissari della prestigiosa etichetta olandese li vide sul palco dell’ Eurosonic Noorderslag. Due anni dopo vede la luce il piccolo capolavoro “No place like this”, lavoro che contiente i singoli “Württemberg Calm” e “Short Circuit Breakdown” e che ha ricevuto recensioni positive non solo nei Paesi Bassi ma in mezza Europa, con quel mix irresistibile di tra folk tradizionale, indie e punk. Quest’anno, quasi a sorpresa, il terzo album “Celebrate” ha visto Harmen e Heta tornare alle radici come duo folk, con arrangiamenti essenziali e scarni e canzoni che non hanno perso la consueta energia e la forza dei vecchi lavori.

Il concerto di Percorsi Musicali sarà l’occasione di ascoltare dal vivo una delle band più interessanti della scena indie-folk europea, di ascoltare le nuove canzoni e gli arrangiamenti nuovi di zecca dei vecchi brani. E in più ci sarà un omaggio all’Italia e un cd in vendita disponibile solo ai concerti italiani. Imperdibile.

TOWN OF SAINTS live @ Percorsi Musicali

Mercoledì 11 Dicembre, h 21:30

LIVORNO, Via delle Sorgenti 183

Ingresso €8 consumazione inclusa

