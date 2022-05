Presentata nella sede di LEM l’edizione 2022 di Straborgo

Presenti alla conferenza stampa il sindaco Luca Savetti, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e il responsabile organizzazione eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti.

Una seconda edizione, quella di quest’anno, che vede tutte le proposte di spettacolo offerte gratuitamente, compresi i concerti che nel 2021 hanno fatto la felicità di centinaia di giovani. Finalmente liberi dagli obblighi anti Covid, sarà ancora più bello per loro e per tutti ascoltare in piedi la musica, passeggiare per le vie del quartiere, godere delle mostre, degli spettacoli di strada e della gara che apre la stagione remiera livornese: la Coppa Risi’atori.

“Straborgo è una manifestazione a cui l’Amministrazione tiene in maniera particolare – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – e il successo ottenuto lo scorso anno ci ha convinti a ripeterla. Abbiamo voluto mantenere ciò che ha funzionato e ampliare la proposta con qualcosa di nuovo: questa la formula di Straborgo 2022. Abbiamo conservato l’idea che sia una manifestazione adatta ai più giovani attraverso la proposta musicale e capace di coinvolgere tutto il quartiere compresa la zona di Porta a Mare. Quest’anno l’offerta sarà arricchita dalla visita al Faro, con due mostre di pittura ed una fotografica, e accompagnata da una grande manifestazione di vela. L’ultimo giorno di Straborgo verrà dedicato alla gara remiera della Coppa Risiatori che si concluderà, anche quest’anno, con la cena finale”

“La prospettiva – ha proseguito l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo – è di cercare di rendere questa manifestazione sempre più ricca e articolata in maniera tale da trasformarla in un appuntamento della città in chiave di promozione turistica. Un ringraziamento particolare va a tutto il gruppo organizzativo del Lem, agli uffici comunali e al The Cage che ha curato la parte musicale con un’offerta articolata che tocca i giovani, ma si arricchisce anche di presenze adatte ad un pubblico adulto. Mi preme citare la Bandabardò con Cisco, l’ex cantante dei Modena City Ramblers e Bobo Rondelli accompagnato dai Surealistas. Riconfermata anche la mostra stradale permanente dell’artista Stefano Pilato. La novità è la visita al Faro, di grande importanza storica per la città ed il quartiere di Borgo. L’Amministrazione lavora per costruire un evento che sia sempre più ricco e articolato e che si configuri come un evento di promozione della città”.

Adriano Tramonti, responsabile organizzazione eventi della Fondazione Lem, si è soffermato sulle modalità di valorizzazione della Coppa Risi’atori. “Come nel 2021 – ha affermato Tramonti – la gara verrà rimandata su maxischermo in piazza Mazzini, ma ci saranno due novità: la geolocalizzazione dei gozzi, che evidenzierà le distanze relative tra le imbarcazioni, e il numero di droni, che aumenterà per seguire testa e coda della gara e dare visibilità a tutti i partecipanti.” Tramonti si è infine soffermato sulla scelta di avere anche quest’anno mercatini e giostre in piazza Mazzini. “Lanciamo per questo un appello – ha concluso – affinché gli operatori interessati a partecipare a Straborgo inviino, entro giovedì 19 maggio alle ore 12.00, una richiesta all’indirizzo amministrazione@fondazionelem.it”.

Come già lo scorso anno, anche nel 2022 il cuore dell’evento resta Piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai secolari platani che caratterizzano la piazza ospiterà quest’anno i concerti di Bandabardò e Cisco (mercoledì 1° giugno), Tananai (giovedì 2 giugno), Dito nella piaga (venerdì 3 giugno) e Bobo Rondelli & Surrealistas (sabato 4 giugno). Il 5 giugno STRABORGO 2022 torna a guardare alla tradizione della Coppa Risi’atori con una diretta rimandata su maxischermo della gara dei Gozzi a 10 remi e una cena di festeggiamento con tutti i circoli nautici.

Le altre iniziative saranno dislocate tra il quartiere a est e l’affaccio sulla Porta a Mare a ovest. In Borgo dei Cappuccini la storia continua a parlare per immagini con l’ampliamento della mostra fotografica stradale di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” dislocata tra Borgo dei Cappuccini e le vie limitrofe. Tutte le sere l’arte di strada farà incursione nel quartiere con clown, equilibristi e giocolieri, che occuperanno anche l’area commerciale di Porta a mare con gli spettacoli itineranti curati dal Consorzio Porta a Mare.

Durante STRABORGO 2022 verrà offerta a livornesi e turisti un’opportunità imperdibile: visitare il faro della città venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno. Al suo interno verranno allestite due mostre: quella dal titolo “Sardelli: un cognome, due storie, una passione”, con opere di Marc e Federico Maria Sardelli e quella intitolata “Obiettivo sul faro” con scatti del fotografo livornese Paolo Bonciani.

Il progetto STRABORGO nasce tre anni fa con l’intento di valorizzare il quartiere durante le gare remiere della Coppa Risi’atori. Questa strategia ha rappresentato la leva per costruire un evento permanente che punta a comunicare l’identità e la cultura di Livorno attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici. Un progetto, dunque, che mette insieme tradizione e innovazione con finalità di promozione turistica, ripercorrendo la storia di un’area fortemente caratterizzata dalla relazione con gli ex Cantieri navali, ma aperto anche all’intrattenimento per i più giovani.

STRABORGO è organizzato dalla Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea. Al cuore della sua mission l’organizzazione di grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

Tutte le info su www.straborgo.it