Rickie Lee Jones al Teatro del Giglio di Lucca il 13 Novembre

Minitour di tre date per la cantautrice americana con tappe anche a Milano e Roma

18 Ottobre 2019, di Michele Faliani

Cantautrice di culto, autrice di album splendidi come l’omonimo del 1979 e “Pirates”, Rickie Lee Jones sarà protagonista di un concerto imperdibile al Teatro del Giglio di Lucca il prossimo 13 Novembre. È uscito da qualche mese il suo nuovo album “Kicks”, costituito da 10 covers (di Elton John, America e Steve Miller Band fra gli altri) filtrate dal suo inconfondibile stile e dalla sua incredibile sensibilità, che lo rendono uno degli album di cover più riusciti degli ultimi anni. Il concerto al Teatro del Giglio sarà anche l’occasione di (ri)ascoltare piccole gemme come la celeberrima “Chuck E’s in love” (dedicata all’amico Chuck E. Weiss, compagno di sbronze insieme all’allora fidanzato Tom Waits) e “A lucky guy”, nonché delle altre splendide canzoni del suo corposo songbook, sempre a cavallo fra rock, folk e jazz, che la hanno eletta come una delle artiste più importanti ed influenti della sua generazione.

Non resta che appuntare la data sul calendario e iniziare il conto alla rovescia.

I biglietti per il concerto di Lucca sono acquistabili a questo indirizzo.

RICKIE LEE JONES in Concerto

LUCCA – TEATRO DEL GIGLIO, Piazza del Giglio 13/15

Mercoledì 13 Novembre 2019

www.dalessandroegalli.com

infoline: 0584/46477

VN:F [1.9.22_1171]