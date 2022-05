Roberto Vecchioni al Politeama Pratese – Report e photogallery

Il Politeama Pratese stracolmo di appassionati per il ritorno sui palchi del Prof. Vecchioni

3 Maggio 2022, di Michele Faliani

Chi se lo sarebbe immaginato di vedere Roberto Vecchioni così emozionato e così felice di tornare su un palco a cantare. Ma evidentemente 50 anni di carriera e migliaia di concerti non abituano a vedere una platea piena di gente che ti applaude, e al professore vogliamo bene anche per questo. Il bel disco “L’infinito” è uscito ormai più di 3 anni fa, e chissà se ci sarà un seguito all’album che da ancora il titolo al tour. Ma Vecchioni per questo tour sceglie come tema l’amore, che lega tutte le canzoni della scaletta: l’amore per la vita di Alex Zanardi (“Ti insegnerò a volare”) e di un soldato che corre a cavallo per sfuggire alla morte (“Samarcanda”), l’amore per la moglie (“La mia ragazza”) e per le nipoti (“Le mie ragazze”), quello per gli amori passati (“Mi manchi” e l’immancabile e splendida “Luci a San Siro”) e quello per i genitori (“Ninni”, una delle canzoni che mi fece innamorare della musica di Vecchioni quando ero ancora dodicenne). Insomma, uin concerto che ha attraversato 50 anni di canzoni memorabili, accompagnate da musicisti perfetti (Lucio Fabbri al pianoforte e al violino, Massimo Germini alla chitarra, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla chitarra) in un bel teatro dall’acustica perfetta. I concerti sono ripartiti, e ripartire con una serata così è davvero bellissimo.

Grazie a Fonderia CultArt per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Una notte, un viaggiatore

2. Com’è lunga la notte

3. Ti insegnerò a volare (Alex)

4. Ogni canzone d’amore

5. Formidabili quegli anni

6. L’infinito

7. La mia ragazza

8. Le rose blu

9. El bandolero stanco

10. Cappuccio rosso

11. Viola d’inverno

12. Ho conosciuto il dolore

13. Le mie ragazze

14. Ninni

15. Velasquez

16. Sogna ragazzo sogna

17. Chiamami ancora amor

Encore:

18. Mi manchi

19. Luci a San Siro

20. Samarcanda

La photogallery del concerto: