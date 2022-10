Sona Jobarteh al Teatro Puccini di Firenze – Report e photogallery

Sona Jobarteh e il magico suono della sua kora stregano Firenze

14 Ottobre 2022, di Michele Faliani

Uno dei concerti più sorprendenti degli utlimi anni ha inaugurato l’edizione 2022 dell’H/Earthbeat Festival, una rassegna di eventi interessantissimi che da qui a fine dicembre si terranno in varie venue di Firenze. Come suggerisce il nome del festival musica dalla e della terra e dal e del cuore, che nel caso del concerto di Sona Jobarteh e dei suoi strepitosi compagni di palco è anche per il cuore, visto che è stato uno dei concerti più emozionanti a cui abbiamo assistito. La musicista di origine gambiana, una delle poche virtuose della kora viventi (la kora è un’arpa gambiana a 21 corde dal suono dolcissimo e non troppo dissimile da quella celtica) ha trascinato i fiorentini e i molti gambiani residenti da queste parti in un’ora e mezzo di spettacolo incredibile, con sonorità che spaziano dalla tradizione africana al rock, filtrate dalle improvvisazioni tipiche del jazz. Una voce limpida e cristallina che, nonostante i testi in gambiano ci fossero del tutto incomprensibili, è davvero arrivata all’anima e al cuore del pubblico, insieme al suono magico di quelle 21 corde pizzicate a velocità incredibile. Insomma, il modo migliore per iniziare una rassegna di concerti che vi consigliamo di seguire e acui noi cercheremo di non mancare.

Grazie a Music Pool per l’ospitalità.

La photogallery del concerto: