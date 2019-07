Stefano Santomauro, la tournèe estiva alla conquista dell’Italia

Al via una lunga tournée per Stefano Santomauro

3 Luglio 2019, di Simonetta Ottone

L’attore labronico Stefano Santomauro nei prossimi mesi sarà in giro per piazze e città con i suoi spettacoli comici, che daranno vita ad una ricca stagione estiva.

Grazie alla collaborazione con l’autore Francesco Niccolini, infatti, con i due spettacoli Like e Fake Club, recensiti da La Stampa e il Corriere dello Spettacolo come “Assolutamente da non perdere!”, Stefano Santomauro toccherà moltissime città italiane, portando il suo ultimo spettacolo Fake Club anche a Napoli nell’importante PeriFestival 2019, manifestazione teatrale che coinvolge le periferie della città partenopea.

“Siamo molto felici della stagione estiva 2019 e dei riconoscimenti ottenuti. Essere inseriti in particolari Festival e Rassegne ci dà la conferma che il lavoro svolto è apprezzato oltre che per la parte comica anche per quella dei contenuti”, dicono gli organizzatori.

L’attore livornese, che partendo dalla nostra città riesce a confrontarsi con altre parti del paese, con la tournée teatrale estiva 2019 parità dal Trentino e toccherà piazze, quali: Fermo , Volterra, Sesto Fiorentino, Lucca, Grosseto, Brescia, Napoli…

VN:F [1.9.22_1171]