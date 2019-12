Successo delle iniziative dedicate alla disabilità

Alle discriminazioni ed alle offese si risponde con la cultura e con l’esempio, è questa la replica che le associazioni che si occupano di disabilità hanno dato al ristorante che ha esposto un cartello denigratorio contro le persone diversamente abili

9 Dicembre 2019, di Donatella Nesti

Nell’ambito della settimana dedicata alle persone con disabilità è stata inaugurata in Fortezza Nuova ‘Sala degli archi’ la mostra fotografica ideata dall’associazione ‘Capire un’H-onlus’ e realizzata dal gruppo di fotografi DLF presieduto da Massimo Lucarelli. Come in un film la mostra segue la vita giornaliera di ragazze e ragazzi che si muovono nella città superando le mille difficoltà che si presentano senza rinunciare alla ricerca del benessere e della condivisione. Ogni giornata è un susseguirsi di gesti, scelte, azioni normali e straordinarie, semplici e faticose. Per chi vive una situazione di disabilità ogni giornata può essere una corsa su un campo minato, ma i momenti che i fotografi hanno cercato di cogliere con i loro scatti non sono le difficoltà, gli ostacoli, le frustrazioni (sempre presenti) bensì i momenti quotidiani di autonomia, soddisfazione di una giornata qualsiasi. Nella mostra sono inserite frasi scelte da celebri film che testimoniano i sentimenti delle persone fotografate ed inoltre la mostra fotografica è integrata da video-interviste. All’inaugurazione era presente l’Assessore Andrea Raspanti che ha elogiato l’iniziativa e ha ricordato l’importanza di tutti i volontari che si adoperano a favore dell’inclusione, erano presenti anche la presidente della Comunità di sant’Egidio, Laura Brizzi direttrice dei servizi sociali ASL, il presidente del Rotary Luciano Barsotti, Elisabetta Salvadori presidente Anffas Livorno.Il sindaco Salvetti ha visitato la mostra nei giorni seguenti e Rai tre ha mandato in onda un bel servizio sull’iniziativa. Valerio Vergili, presidente dell’associazione onlus ‘Capire un’H’, ha tagliato il nastro dell’inaugurazione dicendo che le foto sono una risposta al cartello esposto da un ristorante della Venezia. Il cinema 4 Mori pieno nelle due proiezioni: Dafne di Federico Bondi inserito nella programmazione serale degli Amici del Cinema, ed il film per le scuole “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani: alle due proiezioni mattutine hanno partecipato circa 900 alunni delle scuole primarie e secondarie accompagnati dalle loro insegnanti. L’importanza delle immagini è ormai riconosciuta come mezzo educativo e di comunicazione specie su temi socio-culturali e per l’abolizione dei pregiudizi. Molte persone anche Il 4 dicembre alle 18 presso la libreria Feltrinelli per la presentazione del libro di Luca Razzauti “X fragile. Vita e opinioni di un antieroe“, Felici editore.

