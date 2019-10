The Ex al The Cage – Report e photogallery

La storica band olandese protagonista della serata inaugurale della diciottesima stagione del locale livornese

10 Ottobre 2019, di Michele Faliani

Erano già stati sul palco del teatrino di Villa Corridi nel lontano 2012, quella volta insieme al Brass Unbound. Questa volta, per inaugurare la nuova stagione del The Cage, erano soltanto loro 4, la loro batteria e le loro tre chitarre. Gli Ex, dai Paesi Bassi, sono una delle punk rock band più seminali degli ultimi 30 anni, e vantano collaborazioni con gruppi come Chumbawamba e Tortoise, tanto per citarne un paio. Il concerto di Livorno è stato incredibile per intensità e per potenza di suono, con le tre chitarre ad intrecciarsi in riff strepitosi. Bellissime “The sitting chins” con i suoi assoli noise, “This car is my guest” dal sapore Fugazi e lo strano 6/8 di “Silent waste”, tutte tratte dall’ultimo lavoro “27 passports”. Un’ora e poco più di grande musica, di sudore ed energia. Lunga vita agli Ex.

Grazie al Cage per l’ospitalità.

La photogallery del concerto:

