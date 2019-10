Tony Allen al Lumière – Report e photogallery

Concerto incredibile del batterista nigeriano nel concerto della rassegna Pisa Jazz e dell’Internet Festival

20 Ottobre 2019, di Michele Faliani

È cominciata la nuova stagione del Pisa Jazz, ed è cominciata col botto. Sul palco del Lumière, gremito di appassionati, è stato il turno di Tony Allen e dei suoi 5 musicisti (Rémi Sciuto al sax, il trombettista Nicolas Giraud, il bassista Mathias Allamane, il pianista Jean-Philippe Dary e il chitarrista camerunense Indy Dibongue), che hanno incantato il pubblico con un’ora e mezzo abbondante di musica. Anche molti giovanissimi in platea, forse avvicinatisi ad Allen da quando è membro (insieme a Damon Albarn dei Blur, Paul Simonon dei Clash e Simon Tong dei Verve) del supergruppo The Good, The Bad And the Queen.

Una serie di composizioni magnifiche come le ipnotiche “Life is beautiful” ed “Ewajo”, entrambe tratte dall’album “The source” pubblicato un paio di anni fa.

Un concerto strepitoso, e fortunatamente ne verranno altri…

Grazie al Lumière e a Pisa Jazz per l’ospitalità.

La photogallery del concerto:

