Una festa strabiliante arriva nella notte del 31 ottobre in Fortezza Vecchia

Nella notte del terrore i mostri invadono Fortezza Vecchia: “Halloween Monsters Invasion” è l’evento da non perdere a firma The Cage

29 Ottobre 2019, da CapoVerso

Dall’unione delle forze di The Cage, Menicagli Pianoforti, Deep Love Factory, Studio 2, OrtoDance, Livornogramm e FIPILI Horror Festival nasce la “Monster Invasion” per animare tre dance areas differenti.



Halloween targato The Cage è ormai una garanzia della notte livornese da molti anni. Streghe, vampiri, scheletri e mostri di ogni tipo sono pronti a invadere la Fortezza Vecchia nella notte di giovedì 31 ottobre, per una serata all’insegna del divertimento e con un’offerta mai vista prima. “Halloween Monsters Invasion” porta sì la firma del The Cage e di Menicagli Pianoforti, con il patrocinio dell’Autorità Portuale, ma per una serata “da paura” si affiancano anche alcune tra le migliori realtà della night life cittadina: negli immensi spazi della Fortezza infatti saranno allestite ben tre dance areas dove scatenarsi al tetro chiaro di luna (ormai simbolo di quest’annata del Teatrino), animate da quattro diverse compagini pronte a “spaventare” gli avventori a colpi di musica.

La “Wall of Death Area” (Quadratura dei Pisani) è stata per tutta l’estate il regno di Studio 2, che con i dj Gaew, Nicolò Fornaro e Aimone Bonucci porterà anche nella notte del terrore un dj set ispirato agli anni ’80 e ’90 con cartucce in canna in puro stile indie e rock ‘n’ roll; l’“Electro Shock Area”(sala Canaviglia) sarà invece presieduta dai ragazzi di Deep Love Factory, che mettono in campo Circle Line e Martina Riso per una selezione musicale all’ultimo grido e sempre attenta alle tendenze del momento. Spostandosi dalla Canaviglia alla sala Cannoniera, rinominata per l’occasione “In The Crypt”, la regia passa a OrtoDance: la musica dance elettronica e commerciale di Matteino DJ e DJ Se7en è pronta a risuonare a 360 gradi e a far vibrare il petto degli avventori. Last but not least è la grande superjam musicale organizzata dai giovani di Livornogramm, che per l’occasione porteranno nei bastioni di Fortezza i live rap/trap di Losco Boyz, Devasto, Weeres e Milena.

“Halloween Monsters Invasion” non sarà però solamente musica, ma, come da sempre il The Cage vuole, un incrocio tra più arti: ecco che allora nella sala Ferretti ci sarà spazio anche per l’arte numero sette, il cinema, con i ragazzi di FIPILI Horror Festival chesaranno pronti a proiettare cortometraggi e film horror inediti all night long, per aggiungere ancora più brivido al divertimento.

Tre punti bar fornitissimi avranno il compito di saziare la sete dei “buoni mostri” presenti in Fortezza, i cui cancelli apriranno alle ore 23 e chiuderanno alle 4; ingresso 10 €. Le prevendite (estremamente consigliate) sono acquistabili online su circuito Vivaticket con diritto di prevendita, mentre sarà possibile comprarle senza nessun costo aggiuntivo presso il Bad Elf Pub (Scali delle Ancore, 1), Borgo Burger (Scali Novi Lena, 27) e, come per ogni evento, presso la biglietteria del The Cage, aperta tutte le sere con eventi in programma. L’ingresso è riservato ai maggiori di 16 anni.

