Unica data italiana per Aldous Harding il 15 Novembre

La cantautrice neozelandese al Locomotiv di Bologna per un concerto imperdibile

28 Ottobre 2019, di admin

A due anni di distanza dall’acclamato “Party”, Album of the Year del Rough Trade Shops, la cantautrice neozelandese Aldous Harding è pronta a far ritorno in Italia con il suo terzo e nuovissimo album in studio “Designer”, uscito lo scorso 26 aprile via 4AD, distribuzione Self, e anticipato dal primo singolo “The barrel”.

Scoperta mentre si stava esibendo per le strade di Lyttelton, Aldous Harding ha saputo attirare su di sé l’attenzione di alcuni degli esponenti più illustri del mondo della musica di tutto il mondo. Il suo omonimo album di debutto, pubblicato via Spunk Records nel 2015, ha ricevuto 4 stelle da Mojo e Uncut, ed il webmagazine britannico The 405 l’ha descritta come una “cantautrice di talento immenso”. A maggio 2017 ha pubblicato “Party” prodotto a Bristol da John Parish (PJ Harvey, Sparklehorse), via 4AD, distribuzione Self, e contenente i singoli “Horizon” e “Imagining My Man”, quest’ultimo in collaborazione con Perfume Genius. Dopo aver concluso la scorsa estate un tour di 100 date, la Harding è immediatamente tornata in studio con una serie di canzoni scritte in giro per il mondo. Di nuovo al lavoro con John Parish, ha trascorso 25 giorni a registrare e mixare tra i Rockfield Studios di Monmouth e il J&J Studio e il Playpen di Bristol. Dallo spirito audace della prima traccia “Fixture Picture”, si percepisce la consapevolezza e la sicurezza di Aldous nel suo nuovo lavoro, “Designer”. Le collaborazioni con Huw Evans (H. Hawkline), Stephen Black (Sweet Baboo), il batterista Gwion Llewelyn e la violinista Clare Mactaggart mettono in risalto la scrittura già ricca e senza tempo di Aldous.

Locomotiv Club

Via Sebastiano Serlio 25/2, 40128 Bologna

www.locomotivclub.it



> Apertura porte ore 21.00

> Inizio live 22:00

> Ingresso 15€ + d.d.p.

> TicketOne: https://goo.gl/AuYJuN

> Ticketmaster: https://goo.gl/xkVkRb

> Boxer: https://goo.gl/AyxrFx

> Tessera AICS 2019-20 obbligatoria (​8€)

_________________________________________

Per ulteriori info contattateci su info@locomotivclub.it o al 3480833345

VN:F [1.9.22_1171]