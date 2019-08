Villa Bertelli, prosegue la programmazione con il concerto di Simone Cristicchi

Dopo i 4 spettacoli di luglio, entra nel vivo la programmazione di Villa Bertelli: il 6 Agosto protagonista Simone Cristicchi

1 Agosto 2019, di admin

Il “Cantattore” Simone Cristicchi – dopo 8 anni di successi teatrali, con centinaia di migliaia di spettatori e sold out ripetuti – ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2019 con la straordinaria poesia in musica “ABBI CURA DI ME”, aggiudicandosi il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione, e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

E’ un artista profondo e imprevedibile: musicista, attore e autore teatrale, scrittore, oltre che Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Tutte le sue sfaccettature prenderanno forma in un concerto esclusivo, alchimia di parole, immagini, canzoni e racconti.

Nello spettacolo, l’artista ripercorre le tappe salienti del suo affascinante percorso: da “Vorrei cantare come Biagio” a “Ti regalerò una rosa” (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007) passando per “Meno male (che c’è Carla Bruni)” alla recente “Abbi cura di me”. Monologhi e canzoni si alternano fra poesia e divertissement. Sul palco è affiancato dai 5 musicisti storici della sua band, ma forse potrebbe proporre il suo repertorio rivisitato in versione sinfonica, accompagnato da un’orchestra d’archi di oltre 20 elementi.

VILLA BERTELLI (FORTE DEI MARMI), MARTEDÍ 6 AGOSTO h.21:30

Prezzi biglietti: gold 40,00 euro +prev. poltronissima 35.00 euro + prev. 1 poltrona 1 30.00 euro +prev. 2 poltrona 25.00 euro +prev.

Circuito: Vivaticket

https://www.vivaticket.it/ita/event/simone-cristicchi-in-concerto/130103

Circuito Ticketone: https://www.ticketone.it/simone-cristicchi-forte-dei-marmi-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2418740%2412018410&jumpIn=yTix&kuid=470637&from=erdetaila

I portatori di handicap e i disabili in carrozzina hanno diritto a un biglietto gratuito e uno intero. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso la biglietteria di Villa Bertelli, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00

Accesso gratuito ai bambini fino a 6 anni non compiuti, se tenuti in braccio agli accompagnatori.

