Wayne Hussey in concerto al Caracol di Pisa venerdì 11 ottobre

Concerto solista per Jerry Wayne Hussey, meglio conosciuto come il cantante principale di The Mission e per essere stato il chitarrista di The Sisters of Mercy.

9 Ottobre 2019, da Tico Magne

Hussey è cresciuto a Bristol. Fu influenzato in giovane età da Marc Bolan e i suoi T. Rex, che lo spinsero a diventare un chitarrista. Cresciuto nella Chiesa SUG, si ribellò ai desideri dei suoi genitori di servire come missionario e si trasferì a Liverpool alla fine degli anni ’70 per unirsi alla scena attorno all’ Eric’s Club, noto locale notturno dell’epoca.

Hussey iniziò ad esibirsi, in particolare con Pauline Murray e The Invisible Girls, con cui cominciò a scrivere canzoni. Il primo successo per Hussey arrivò quando si unì ai Dead or Alive su richiesta del frontman Pete Burns. Dopo che Burns si ritirò per concentrarsi sugli studi, Hussey decise di andarsene e gli fu offerto di entrare nei The Sisters of Mercy, come chitarrista. Quando i Sisters of Mercy si sciolsero, Hussey e il bassista Craig Adams fondarono The Mission, reclutando Mick Brown alla batteria e Simon Hinkler alle chitarre. Ha vissuto a Leeds per un po’ prima di trasferirsi a Londra verso la fine degli anni ’80.

Hussey ha prodotto e suonato su dischi dei membri del gruppo The Mercury Records, All About Eve, e alla fine degli anni ’90 ha realizzato alcuni remix per Cleopatra Records. Hussey ha suonato dal vivo con Gary Numan e The Cure. Essendo un grande tifoso del Liverpool dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Champions League del 2005, ha composto la canzone “Draped in Red” presente nell’album God is a Bullet. Hussey attualmente vive a San Paolo, in Brasile.

Dal 2002, Hussey ha regolarmente suonato in solista con materiale dei THE MISSION, nuove canzoni e cover. Nel 2009, ha pubblicato il suo primo album da solista “Bare” edito da Sony Music.

Nel maggio 2009, Hussey ha annunciato sul sito web di The Mission e in un’intervista su BBC 6 Music che lui e Julianne Regan stavano lavorando insieme su un album di cover, reinterpretazioni di vecchi materiali e nuove canzoni, e ha invitato i fan a suggerire le canzoni da inserirvi. Questo album è stato finalmente pubblicato nell’autunno del 2011 come Curios con il nome di Hussey-Regan su Cherry Red Records. Nel 2014, ha pubblicato il suo secondo album da solista, Songs of Candlelight & Razorblades, una raccolta di canzoni in gran parte acustiche.

11 ottobre 2019 ore 22:00

WAYNE HUSSEY (The Mission) LIVE

Opening Act Ashton Nyte (The Awakening)

Caracol Contemporanea Casa del Popolo

Via Carlo Cattaneo 64 – PISA

Ingresso 10€ Riservato Soci ARCI

A seguire dj-set by Wardance (Dampyr D – Egodrom)

