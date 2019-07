Ben Ottewell al Festival delle Colline – Report, photogallery e video

Partenza col botto per l’edizione 2019 del Festival delle Colline con lo splendido concerto di Ben Ottewell

4 Luglio 2019, di Michele Faliani

Non poteva cominciare meglio la 40ma edizione del Festival delle Colline. Una location bellissima (il giardino della Chiesa di San Francesco a Bonistallo, a due passi da Poggio a Caiano), una brava cantautrice texana come opening act (Vanessa Peters, che da qualche tempo si è stabilita a Lucca) e il grande Ben Ottewell, leader e voce dei Gomez, che fortunatamente ha cominciato a frequentare il nostro paese abbastanza assiduamente (qui il report del concerto dello scorso ottobre a Livorno). Ad aprire l’edizione 2019 del Festival è stata appunto Vanessa Peters, con un breve set di 7 canzoni che hanno messo in mostra il suo talento e il suo gusto nello scrivere ballate dal classico sapore americano. Molto belle l’iniziale “206 Bones” e “Just one of them”, i picchi di un miniconcerto che ha davvero convinto. Poi è toccato a Ottewell, anche lui con un concerto acustico, con protagoniste solo la voce e le chitarre acustiche del gigante (in tutti i sensi) di Chesterfield, e naturalmente le canzoni più famose dei Gomez (“Whippin’ Piccadilly” e “78 Stone Wobble” sono state meravigliose, ma la finale “Tijuana Lady” è stata semplicemente da pelle d’oca) e alcuni degli episodi dei suoi tre album solisti (la splendida “Chicago” e “Red dress” le più applaudite). A settembre Ben Ottewell tornerà in studio con i suoi compagni abituali, per registrare l’undicesimo album dei Gomez previsto per il 2020; c’è da sperare di rivederlo da queste parti, magari con la sua storica band e con canzoni nuove fiammanti. Intanto, però, c’è solo da ringraziare il Festival delle Colline che ci ha permesso di assistere ad un concerto bellissimo ed emozionante.

La setlist del concerto di Vanessa Peters:

206 Bones

Get Started

Lucky

Mending Fences

Fight

Just One of Them

Carnival Barker

La setlist del concerto di Ben Ottewell:

A Man Apart

Patience and Rosaries

Free to Run (Gomez song)

78 Stone Wobble (Gomez song)

All Brand New

Hamoa Beach (Gomez song)

Blackbird

China Doll (Grateful Dead cover)

Chicago

Lightbulbs

The Way You Do the Things You Do (The Temptations cover)

Whippin’ Piccadilly (Gomez song)

Red Dress

Bring It On (Gomez song)

Encore:

Encore: Tijuana Lady (Gomez song)

La photogallery del concerto di Vanessa Peters:

La photogallery del concerto di Ben Ottewell:

Due estratti video del concerto:





VN:F [1.9.22_1171]