“Bull-Off. Spegniamo bullismo e cyberbullismo”, grande partecipazione all’evento finale con Enel Cuore onlus

26settembre 2018 da Riccardo Clementi (Relazioni con i Media Territoriali) Istituto Degli Innocenti – Enel Cuore Firenze e Pisa

All’evento finale di Bull-Off sono intervenuti: Maria Grazia Giuffrida, Presidente Istituto degli Innocenti; Marcello Cavicchioli, responsabile Toscana Mercato Enel Energia; Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana; Sara Funaro, Assessore al Welfare Comune di Firenze; Alessandro Salvi, dirigente Regione Toscana Settore Innovazione sociale; Giuseppe Solimene, Vicario della Questura di Firenze; Anna Chiti Batelli, capo di Gabinetto Prefettura di Firenze e Saverio Tommasi, attore, scrittore e giornalista che ha intrattenuto i ragazzi delle scuole con “La gentilezza è un bel gioco. Le storie che possono cambiare il mondo”. Il progetto ha coinvolto, da novembre 2017 a giugno 2018, 1.200 studenti e 80 insegnanti di 4 istituti comprensivi (IC Galilei di Pisa, IC Toniolo di Pisa, IC Calamandrei di Firenze e IC Ghiberti di Firenze) nei quali è stata allestita la stanza “Spazio Enel Cuore Bull-OFF” con computer e strumenti per la produzione di materiale multimediale, dove i ragazzi hanno imparato a usare le tecnologie in modo costruttivo e utile alla didattica.

“Siamo convinti che di fronte alle sfide della società contemporanea – commenta la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida – serva costruire già dai banchi di scuola gli anticorpi migliori per contrastare ogni tipo di comportamento violento, sia psicologico che fisico. Ci auguriamo che il progetto Bull-Off possa dar vita a una strategia di azione da replicare anche in altri contesti scolastici. Ringraziamo pertanto Enel Cuore e Enel Energia per il loro prezioso contributo, i docenti e i dirigenti scolastici per la sensibilità dimostrata verso questi complessi temi e i ragazzi per aver partecipato con entusiasmo agli incontri”.