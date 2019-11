Dolcenera al Teatro Puccini – Report e photogallery

Il “Diversamente pop Tour” ha portato la cantautrice salentina a Firenze

15 Novembre 2019, di Michele Faliani

Una platea colma di fan scatenati ha accolto Dolcenera alla data fiorentina del suo tour 2019, chiamato “Diversamente pop” forse anche a causa delle singolari strategie di mercato: nessun album da promuovere (l’ultimo lavoro in studio risale al 2015, nel 2018 è uscito un Ep di cover solo in digitale), solo tanta voglia di suonare e di riproporre i grandi classici del suo repertorio e gli ultimi due tormentoni “Amaremare” e “Più forte”. Il concerto è cominciato con Manuela da sola al pianoforte per 4 canzoni (una versione intima e scarna della citata “Amaremare”, una bella versione di “Rocket Man” di Elton John, “Continua” e la sua personale rilettura di “Sei bellissima” di Loredana Berté, la canzone che forse le consentì 14 anni fa di staccare in salita i suoi colleghi e di vincere il reality “Music Farm”), per poi essere raggiunta dalla sua giovanissima band e di eseguire una dopo l’altra le canzoni più note del suo songbook, tra cui le sanremesi “Siamo tutti là fuori”, “Com’è straordinaria la vita“, “Il mio amore unico”, “Ci vediamo a casa” e “Ora o mai più (le cose cambiano). Un’ora e mezzo di show durante il quale Dolcenera non si è assolutamente risparmiata, saltando come un’indemoniata e mettendo in mostra le sue impressionanti doti vocali. Per la gioia dei suoi scatenati fans, che hanno cantato insieme alla loro eroina per tutta la durata del concerto.



Grazie a bitconcerti e allo staff del Puccini per l’ospitalità

La scaletta del concerto:

Amaremare Rocket Man (Elton John cover) Continua Sei bellissima (Loredana Berté cover) Ora o mai più (le cose cambiano) L’amore è un gioco Ci vediamo a casa Il mio amore unico Fantastica Fino a domani Mai più noi due Più forte Un altro giorno sulla Terra Siamo tutti là fuori

Encore: Com’è straordinaria la vita Amaremare Niente al mondo

