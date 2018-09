Film italiani a Venezia

6settembre 2018 di Donatella Nesti da Venezia

La cui forza però risiede nel percorso di emancipazione di una ventenne che potrebbe essere la nostra nonna o bisnonna, capace di ribellarsi a una visione patriarcale e oppressiva della donna e scegliere, a qualunque costo, la sua libertà. Mentre l’Europa si prepara al massacro della Prima Guerra Mondiale e il mondo è diviso in forze contrastanti, una giovane che alleva capre trova la forza di volontà di ribellarsi; sulla sua strada incontrerà il capo di una comune hippie ante litteram con la sua spinta filosofica ed esistenziale e il medico del paese, diviso tra la fede nella scienza e quella nel progresso socialista.

“Mi sono imbattuto nella storia della comune del pittore Karl Diefenbach per caso vedendo i suoi quadri alla Certosa di Capri – racconta il regista che ha scritto il film, come sempre, con la compagna Ippolita di Majo – non sapevo che all’inizio del Novecento ci fossero comuni che anticipavano le esperienze degli anni Sessanta e Settanta, per me si è creato un immediato cortocircuito temporale con Joseph Beuys, artista rivoluzionario che ha realizzato in quegli anni Capri Batterie, una lampadina innestata in un limone. Mi interessava l’idea dell’arte che non era ricerca estetica ma il tentativo, frutto di una visione politica, di trovare un diverso modo di creare una relazione tra le persone. Per questo Seyboud è un personaggio nuovo che ha ormai alle spalle la pittura e si dedica alla danza come forma di interazione tra gli uomini”.