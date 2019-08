“Il principe e il ranocchio”, Giovedì 22 Agosto a Villa Bertelli è protagonista il musical

“Il Principe ranocchio” – il musical. Una fiaba che diverte, commuove e fa riflettere, liberamente tratta dai Fratelli Grimm, a Villa Bertelli a Forte dei Marmi giovedì 22 agosto alle 21.30

20 Agosto 2019, da Fondazione Villa Bertelli

Nuovo appuntamento per i bambini a Villa Bertelli. Giovedì 22 agosto alle 21.30 sul grande palco estivo è di scena il musical “Il Principe ranocchio”, liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, con il libretto e la regia di Melina Pellicano, le musiche di Marco Caselle, Stefano Lori e Gianluca Savia e le liriche di Marco Caselle, appassiona piccoli e grandi e li conduce in un mondo magico e divertente. Non solo. Fa commuovere, ridere, ma anche riflettere sul valore della diversità. Il principe Frog, trasformato in un brutto ranocchio e costretto a vivere in uno stagno con il suo eccentrico amico Gerard, incontra l’insolita e bella principessa Lilian. L’incantesimo può svanire solo se riesce a farsi baciare da una fanciulla. Per questo cerca di conquistare Lilian, ma per farlo deve farsi accettare e amare per come veramente è. Colpi di scena e straordinari effetti speciali, la cura e la bellezza dei costumi, trasportano lo spettatore fino al lieto finale.

WWW.VILLABERTELLI.IT Via Mazzini 200 Forte dei Marmi tel. 0584 787251.

Biglietteria: aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00

https://www.vivaticket.it/ita/event/il-principe-ranocchio-il-musical/130095

https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2499189&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=Il%20principe%20ranocchio

