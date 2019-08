“L’elisir d’amore”, Opera lirica di Gaetano Donizetti, a Villa Bertelli Venerdì 9 Agosto

“L’elisir d’amore”, Melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, per la prima volta nel cartellone estivo di Villa Bertelli Venerdì 9 agosto alle 21.30

4 Agosto 2019, da Comitato Villa Bertelli

“L’elisir d’amore, il melodramma giocoso di Gaetano Donizetti, venerdì 9 agosto alle 21.30, in scena al teatro estivo di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Un’assoluta novità per il cartellone estivo di questo prestigioso palcoscenico. L’opera, in due atti, su libretto di Felice Romani, debuttò a Milano nel lontano 1832 e a Villa Bertelli si propone con la regia di Emiliana Paoli, la direzione artistica di Paolo Pecchioli e la direzione musicale di Christian Capocaccia. La storia ruota attorno alle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina e incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto dall’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore: in un anonimo villaggio di campagna, mentre il susseguirsi delle attività quotidiane scandisce la ripetizione di giornate tutte uguali, tutte in “bianco e nero”, l’immaginario dei “rustici” viene alimentato dalle letture della ricca e capricciosa Adina, probabilmente l’unica del paese, insieme al notaio, ad avere una qualche forma di cultura e soprattutto a sapere leggere. Proprio da uno di questi racconti sembra scaturire la scintilla che innesca una serie di eventi, concatenati ed eccezionali che “colorano” la vita del villaggio: l’arrivo dei soldati che iniziano e tessere legami sentimentali con le giovani locali ed in particolare modo quello che conduce alle soglie del matrimonio la ricca fittavola ed il sergente della guarnigione e che costringe il giovane villano innamorato a cercare una soluzione rapida all’impedimento delle nozze. L’ingresso di un sedicente taumaturgo, che promettendo di sanare qualsiasi malattia, di corpo e di cuore, vede realizzate, con sua grande sorpresa, tutte le promesse, non grazie al filtro magico dichiaratamente fasullo, bensì per mezzo della sua capacità di suggestione e della sua arte oratoria, ma soprattutto grazie a coincidenze particolarmente fortunate. La lunga giornata termina con la partenza gloriosa di coloro che non appartengono al villaggio.

Personaggi e interpreti:

Dottor Dulcamara: PAOLO PECCHIOLI

Adina: ALESSIA GRIMALDI

Nemorino: ROSOLINO CLAUDIO CARDILE

Belcore: MICHELE PIERLEONI

Giannetta: SIMONETTA PUCCI

Regia e Scene e Costumi: EMILIANA PAOLI

Mastro Concertatore e Direttore d’Orchestra: CHRISTIAN CAPOCACCIA

Orchestra: AMEDEO MODIGLIANI

Coro Ars Maxima Direttore del coro: Rosella Isola

Assistente alla Regia e direzione di palcoscenico: AUGUSTO LOMBARDINI

Sartoria e Costumi: LUANA DE SANTI

Service Luci e Audio: LUCCARTIGIANI

Coreografie: ELISA GIOVANNELLI

Realizzazione Scene: DIEGO PAOLI / LISA ORSI

Attrezzista: LISA ORSI

Macchinista: ANDREA MARSEGLIA

INFO:

WWW.VILLABERTELLI.IT Via Mazzini 200 Forte dei Marmi tel. 0584 787251.

Ufficio Info turistiche 0584 280292 0584 280253

Biglietteria: aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00

Circuito: VIVATICKET

https://www.vivaticket.it/ita/event/l-elisir-d-amore/130527

Circuito Ticketone:

https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2499022&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=Elisir%20dAmore

