Gavin Bryars al Centro Pecci – Report e photogallery

Il ritorno in Italia di uno dei padri del minimalismo

22 Gennaio 2023, di Michele Faliani

Avevamo incontrato Gavin Bryars, uno dei nostri compositori preferiti, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia al Teatro Verdi di Pisa, quando lo Smith Quartet eseguì in prima mondiale il “Quartetto n.4” all’interno di uno dei “Concerti della Normale”. In quell’occasione Mr. Bryars era comodamente seduto fra il pubblico a godersi la serata, e riuscimmo a scambiarci due parole a fine spettacolo. L’occasione di sentirlo suonare dal vivo per la prima volta nella nostra vita ci è stata data dal Centro Pecci e da Toscana Produzione, che sono riusciti a portare a Prato uno dei geni dell’avanguardia nata con John Cage e Morton Feldman come fonti ispiratrici. I concerti, a dire il vero, sono stati 2, uno nel pomeriggio e uno nel consueto orario serale; il titolo dello spettacolo, ” Around ‘In Là’ “, deriva dal fatto che due delle composizioni eseguite sono state due variazioni sui suoni che accompagnano l’opera “Hagaromo” di Massimo Bartolini, attualmente in mostra proprio al Museo Pecci (visitabile fino al 1° Maggio 2023). Sul palco con due dei suoi figli (Yuri Bryars e Alexandra Tchernakova, entrambi al piano come il padre) Gavin Bryars ha anche eseguito “My first hommage” e una versione ridotta del classico “Jesus’ blood never failed me yet” per voce registrata e pianoforte, regalando al numeroso pubblico emozioni a non finire. E a fine concerto, nelle consuete quattro chiacchiere alle quali non si sottrae mai, ci ha rivelato di essere al lavoro con due membri dello Smith Quartet ed altri musicisti a nuove opere che lo dovrebbero veder tornare sul palco entro la fine dell’anno. Sicuramente non ce lo lasceremo scappare.

Grazie a Toscana Produzioni Musica per l’0spitalità.

Il programma del concerto:

1. In là (rooms 7-1-7)

2. My First Homage

3. In là (rooms 1-7-1)

4. Jesus’ Blood Never Failed Me Yet

Qualche scatto del concerto: