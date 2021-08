Gigi D’Alessio a Villa Bertelli – Report e photogallery

Fan in delirio per il concerto di Gigi D’Alessio all’interno dell’Estate di Villa Bertelli

23 Agosto 2021, di Michele Faliani

Due ore abbondanti di concerto per un totale di 45 canzoni (qualcuna ‘accorciata’ e legata a qualche altra in una sorta di medley) davanti a centinaia di fans in delirio: questi in breve i numeri del concerto di Gigi D’Alessio, protagonista di uno degli ultimi spettacoli dell’Estate di Villa Bertelli. C’è stato, però, di più. Quello di D’Alessio è stato un viaggio nella sua carriera trentennale, dagli esordi con Mario Merola (c’è stato pure spazio per un commovente duetto virtuale col protagonista di “Lacrime napulitane” in “Cient’anne”) fino alle ultime canzoni prodotte e arrangiate con Max D’Ambra, unica presenza aggiunta sul palco ai synth e ai computers. “Sono un cantante bilingue, canto in italiano e in napulitano” ha detto Gigi all’inizio della serata, ed infatti le canzoni risalenti al periodo pre-Sanremo 2000, quando la sua fama oltrepassava di non molto i confini della Campania, sono state parecchie: da “Guagliune” a “Guagliunce'”, da “Comme si’ femmena” a “Comme si’ fragile”, tutte cantate a squarciagola dal pubblico presente (composto per la maggior parte da ragazze, più o meno giovani). Particolarmente apprezzate dai fans la classica “Non dirgli mai”, la celeberrima “Come suena el corazón” e “Non mollare mai”, mentre la standing ovation è stata riservata per una versione voce e piano di “Tu si’ na cosa grande” di Domenico Modugno. Insomma, una serata che il pubblico ha adorato, per un cantautore che spesso finisce nelle cronache più per episodi della sua privata che per quelli della sua vita artistica, piena di canzoni dal successo indiscutibile, create con indubbie capacità armoniche e cantate con insindacabili capacità vocali.

Grazie a Live Emotion Group, allo staff di Villa Bertelli e a Friends & Partners per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

1. Notti di lune storte

2. Quanti amori

3. Sei importante

4. Primo appuntamento

5. Una notte al telefono

6. Dove sei

7. Non riattaccare

8. Il cammino dell’età

9. Assaje

10. Domani vedrai

11. Una bellissima storia d’amore

12. Cient’anne (with Mario Merola) (Virtual duet)

13. Mezz’ora fa

14. Anna se sposa

15. San Valentino

16. Sconfitta d’amore

17. Meza bucia

18. Pecché

19. Le mani

20. Insieme a lei

21. Liberi da noi

22. Apri le braccia

23. Ora

24. Un nuovo bacio

25. Non mollare mai

26. Non dirgli mai

27. Tu si’ ‘na cosa grande (Domenico Modugno cover)

28. Di notte

29. Cumpagna mia

30. ‘Na canzona nova

31. Comme si fragile

32. Annare’

33. ‘O surdato nnammurato (Aniello Califano cover)

34. ‘O sarracino (Renato Carosone cover)

35. Como suena el corazón

36. Comme si femmena

37. Fotomodelle un po’ povere

38. Sotto le lenzuola

39. Chiove

40. ‘A riva ‘e mare

41. Guagliunce’

42. ‘O posto d’Annare’

43. 30 canzone

44. Guagliune

45. Buongiorno

