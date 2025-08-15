Rose Villain al Marenia Festival – Report e photogallery

Rose Villain infiamma Marina di Pisa, tra carisma e ribellione glamour

13 Agosto 2025, di Martina Ridondelli

Al ritorno sulla costa toscana dopo la partecipazi0ne a Straborgo 2024, Rose Villain si presenta con un look da glam bad girl che sembra uscito direttamente da un editoriale di moda, ma pensato per il palco. La cantante milanese, salita alla ribalta con Radio Gotham, mostra una padronanza scenica da veterana, conquistando il pubblico fin dalle prime battute.

Se i suoi testi non puntano sempre alla profondità poetica, è il carisma a fare la differenza. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni frase urlata al microfono è studiato per creare connessione. E la piazza risponde: cori a pieni polmoni su Click, Boom!, mani in aria, energia che non cala mai.

Rose sa come sfruttare la sua sensualità ribelle senza cadere nella prevedibilità. Cerca il contatto diretto, provoca, si diverte, e porta lo show verso un crescendo che esplode nel gran finale con Fuorilegge, brano che l’ha consacrata sul palco di Sanremo. È una chiusura da fuochi d’artificio: il pubblico, ancora scosso dall’adrenalina, sembra pronto a ripartire da capo.

Il ritorno della ragazza di “Come un tuono” conferma una certezza: Rose Villain è una performer capace di trasformare un concerto in un’esperienza condivisa. Tra energia, estetica e una scaletta costruita per non lasciare respiro, la serata è una dimostrazione che la musica dal vivo resta uno dei motori più potenti di aggregazione, arte e puro divertimento.

Grazie a Live Emotion Group per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

1. il bacio del serpente

2. IO, ME ED ALTRI GUAI

3. musica per dimenticare

4. millionaire

5. CLICK BOOM!

6. patrick bateman

7. Oh mamma mia (Guè feat. Rose Villain song)

8. Bop

9. smith & wesson

10. wtf

11. Fragole (Achille Lauro & Rose Villain song)

12. Michelle Pfeiffer

13. Victoria’s Secret

14. No vabbè

15. Tu sai

16. IL MIO FUNERALE

17. TU ED IO (Geolier cover)

18. Ancora

19. Chico (Guè cover)

20. Lacrimogeni

21. COME UN TUONO

22. Fuorilegge

