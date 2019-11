Al Lumière arrivano i Notwist!!!

La band tedesca a Pisa Venerdì 22 Novembre per un concerto imperdibile

19 Novembre 2019, dal Lumière

I Notwist tornano in Italia per uno spettacolo unico e inedito, una delle quattro date di questo tour esclusivo ( profondamente ispirato all’album di culto “Messier Objects”) toccherà proprio il Lumière venerdì 22 novembre! I Notwist sono una band incredibilmente multiforme e poliedrica e la loro linea del tempo discografica, in costante mutamento ed evoluzione, ne è la dimostrazione: dagli esordi con l’omonimo album post-hardcore nel 1991, alle derive via via sempre più post rock ed elettroniche di album come Shrink (da cui è tratta la bellissima “Chemicals”), fino a capolavori come Neon Golden e agli album successivi, anch’essi coerentemente originali, atipici e di difficile classificazione.

Ce n’è uno in particolare che, pur non godendo della notorietà che merita, esprime in modo più che eloquente il lato sperimentale e visionario della band tedesca. Parliamo di Messier Objects, un album di b-sides e brani inediti pubblicato nel 2015 su Alien Transistor che raccoglie una serie di lavori e composizioni strumentali derivanti dal fecondo dialogo con altre forme d’arte quali teatro, cinema, radio e televisione.

Il titolo dell’album è un omaggio al lavoro dell’astronomo francese e “cacciatore di comete” Charles Messier, e alla sua classificazione di 110 oggetti celesti. L’album si compone infatti di 17 “oggetti” apparentemente slegati tra loro, composti secondo intenti e ispirazioni non attribuibili a un concept unico ma scritti in tanti momenti diversi e per occasioni diverse, tenuti insieme dalla loro natura di brani composti per la “sonorizzazione di qualcosa”. Quindi non più fini a loro stessi ma con una funzione ben specifica, legata volta per volta a un soggetto diverso.

Ed è qui che emerge lo spirito più sperimentale e inaspettato dei Notwist, che hanno pensato di riproporre questi brani per riproporli dal vivo, in uno spettacolo audio/video unico e irripetibile, in cui la band esplora le infinite possibilità della sperimentazione e dell’improvvisazione incorporando elementi provenienti dalla Library music, dal Free Jazz e dalla musica elettronica sperimentale. Il concerto , che mira a essere un’esperienza musicale e al tempo stesso cinematica, è arricchito e strettamente legato a un’importante parte visiva, affidata alle proiezioni sperimentali dell’artista tedesco Anon Kaun e al light designer Bertil Marks. Sarà un’occasione unica per esplorare il lato più inedito, sperimentale e sorprendente dei Notwist.

THE NOTWIST live @ LUMIÈRE

Vicolo de’ Tidi 6 – PISA

Venerdì 22 Novembre 2019, h. 21:30

Ingresso € 20 Posto Unico

