Jon Spencer & The Hit Makers e il loro blues rock selvaggio al Lumière di Pisa il 14 Novembre

Jon Spencer & The Hit Makers sono pronti per incendiare il palco del Lumière

8 Novembre 2022, di Michele Faliani

Appuntamento imperdibile quello di Lunedì 14 Novembre al Lumière in Vicolo del Tidi a Pisa, con il nuovo progetto di Jon Spencer, gli Hit Makers. Dopo la Blues Explosion, continua il virtuso percorso di un musicista che ha saputo rinvigorire il blues, scorticandolo attraverso il punk e il rock’n’roll. Jon Spencer, in oltre trent’anni di carriera ha distrutto e ridisegnato le coordinate della moderna musica americana attraverso i dischi di Pussy Galore, Boss Hog, Blues Explosion ed Heavy Trash, attraverso il quale Jon conferma la missione che ha deciso di condurre fino a quando avrà la forza di produrre nuova musica: abbattere il blues, così come lo abbiamo conosciuto finora, e ricomporlo secondo nuovi e personali canoni.

Protagonista quindi la sporcizia sonora con approccio lo-fi e tastierine plasticose applicate ai riffoni fuzzati di Spencer, per un concerto che si preannuncia carico di sudicio e scapestrato garage-rock-blues.

I biglietti sono in prevendita su Dice a QUESTO INDIRIZZO.

|| JON SPENCER & THE HIT MAKERS

|| Lunedì 14 Novembre 2022, h. 21:30

|| LUMIÈRE – Vicolo del Tidi 6/a – PISA