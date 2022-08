Martedì 2 Agosto, al Giardino Scotto di Pisa la reunion dei Karate!

Il ritorno di una grande band in un concerto imperdibile

26 Luglio 2022, di admin

La storica band capitanata da Geoff Farina ha annunciato il reunion tour, tornando a suonare dal vivo a ben 17 anni dallo scioglimento, avvenuto nel 2005. Il Giardino Scotto di Pisa è una delle date in Italia.

I Karate nascono a metà degli anni ’90 da quell’humus sociale e musicale che solo chi ha vissuto sa veramente cosa ha voluto

dire; in quegli anni i concerti ancora erano dei veri e propri happening culturali, dove band portavano nei locali i loro originali

e personali messaggi e le persone erano presenti per imparare e godersi qualcosa che quando tornavi a casa ti faceva sempre

pensare e ti faceva tornare a casa diverso. Sono gli anni della Southern, della Dischord, della GSI ,della K Records

e della Skin Graft: alcune di queste etichette non ci sono più, ma molte di loro ancora pubblicano album di gruppi eccezionali, con la stessa ricerca di originalità di una volta. I Karate fanno parte di quei gruppi che hanno definito un periodo con il loro suono e le loro canzoni. Album come “The Bed is in the Ocean”, “Pockets”, “Some Boots” ed il live al Barchessone rimarranno per sempre

nella memoria di chi li ha ascoltati ed ancora li ascolta. La band nasce nel 1994, prima con Geoff Farina, Gavin McCarthy ed Eamonn Vitt, poi quest’ultimo decide di lasciare la band e proseguire gli studi di medicina ed al suo posto arriva Jeff Goddard. Il concerto del Giardino Scotto, che vedrà l’apertura dei pisani Fanciullino e godrà della presenza dell’artista Enrico Pantani e del suo incredibile live painting, sarà l’occasione di riascoltare dal vivo dopo 17 anni gli episodi migliori della loro discografia.

|| KARATE in CONCERTO

|| Pisa, Giardino Scotto, 2 Agosto 2022 – H. 21:30

|| Ingresso €15

|| Prevendita disponibile a QUESTO INDIRIZZO