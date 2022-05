Vinicio Capossela ed il suo libro Eclissica alla Scuola Superiore Normale di Pisa

Sabato mattina, alle ore 11, presso la Sala Stemmi della Scuola Normale Superiore di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, si è svolta la presentazione del libro “Eclissica”, con la presenza dello stesso autore, il cantautore Vinicio Capossela, e Marco Masculo, insegnante e moderatore del dibattito.

23 Maggio 2022, di Angela Borghesi – Foto di Michele Faliani

L’ incontro si è concentrato sui temi dell’ultimo libro di Capossela, uscito lo scorso settembre: dall’origine del titolo (“Eclissica” è infatti un neologismo creato dall’autore durante il lockdown del marzo 2020 per indicare la percezione di sospensione del tempo e l’oscurità del tempo che stavamo tutti quanti vivendo) alla sua natura, poiché esso non è un semplice libro di memorie, ma un vero e proprio “diario di bordo” che Capossela ha scritto e curato per 15 anni, gli stessi 15 anni che, chi segue il suo percorso artistico, conosce e ha vissuto insieme a lui. Il libro si apre con l’immagine di Piazza San Pietro gremita di persone durante il funerali di Papa Woityla e l’immagine della stessa piazza, ma completamente deserta, durante le celebrazioni pasquali 2020; si può leggere della genesi del suo album Ovunque Proteggi, dei viaggi in America, della sua passione per la cultura greca e la musica rebetika fino alla nascita dello Spoz Fest e dei lavori più recenti, quali Ballate per Uomini e Bestie (2019) e Bestiario d’Amore (2020), adattamento dell’opera medievale di Richard de Fournival. Ma Capossela non ci consegna una sua autobiografia, i momenti che egli sceglie di narrare e condividere in questo libro non sono scelti casualmente: egli li definisce “lampi”, momenti di svolta, di eventi eccezionali.

Dopo la presentazione del libro, in questa occasione si è voluta ricordare Chiara Frugoni, accademica italiana, specializzata in storia medievale e storia della chiesa, insegnante presso la Scuola Normale e autrice di numerosi libri sulla storia, sull’arte ed iconografia medievale scomparsa lo scorso aprile, la quale, nel maggio 2019, aveva partecipato alla presentazione di Ballate per Uomini e Bestie insieme allo stesso Capossela, presso la Sala Azzurra della Scuola Normale. Chiara Frugoni aveva anche curato le note storiche presenti nell’album Bestiario D’Amore, per fornire una completa e migliore comprensione dell’opera.

A seguito della presentazione si è svolto un breve dibattito.

Qualche foto dell’incontro: