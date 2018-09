Concorso di Poesia al Circolo ARCI agorà Pisa. Scadenza iscrizioni, 31 ottobre 2018

Poesia, Amore e Diritti Sociali

19settembre 2018 da Circolo ARCI agorà, Pisa

Il circolo agorà di Pisa, l’Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino, la Biblioteca Andrea Fisoni di Pisa, l’Archivio Nazionale della Poesia Inedita, istituiscono un concorso di Poesia a tema “Poesia, Amore e Diritti Sociali”. Viviamo in una società dove i linguaggi sono sempre più distorti e piegati alle logiche di mercato. Tutto si compra e si vende, merci esseri umani e sentimenti. Niente rimane nella coscienza individuale se non un senso di vuoto e insicurezza, che lambisce fasce di popolazione sempre più ampie, in società una volta definite “opulente” per nascondere una miseria

La risposta alla barbarie dell’oggi, che ottenebra i cuori e le menti dei più, sta nel riconoscersi per quello che si è, indipendente dalla propria provenienza o dal colore della pelle. Occorre riscoprire la comune condizione di chi “sta sotto”, che rende uguali gli essere umani di ogni latitudine e continente, filo rosso che rende concreto l’amore per il prossimo e la lotta comune per diritti uguali per tutti. Amore e diritti sociali! Un sogno? Si! Perché nonostante il cupo spirito del tempo nel quale ci tocca vivere rimaniamo inguaribili sognatori. È possibile esprimere questi sentimenti in poesia, quando il linguaggio della politica non arriva più se non attraverso messaggi di odio, paura e divisione? Questa è la sfida che lanciamo a chi crede, come noi, che questo potente strumento di comunicazione abbia ancora qualcosa da dire ad ognuno di noi e al mondo.

Giuria: Emilio Sidoti (poeta e scrittore, ricercatore, educatore), Vito Taverna (poeta e pubblicista, fondatore dell’Archivio della Poesia inedita: “Poesie nel cassetto”), Alessandro Scarpellini (poeta, educatore, narratore), Stefano Arrighetti (presidente dell’Istituto Ernesto De Martino), Maria Pia De Salvo (Biblioteca Andrea Fisoni).

Scadenza per le iscrizioni al concorso: 31 ottobre 2018. Per Regolamento e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Circolo agorà, Via Bovio 50 Pisa dal lunedì al venerdì h. 9-12/16-20 Tel. 050500442 – Cell. 3383614966 –agorapi@officinaweb.it

