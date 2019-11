Fridays For Future Pisa, gli eventi verso il quarto sciopero globale per il clima

22 Novembre 2019, da Fridays For Future Pisa

Abbiamo il piacere di condividere gli appuntamenti importanti di questa settimana e della prossima in vista della mobilitazione mondiale per il clima che, ricordiamo, è fissata per il venerdì 29 novembre (di seguito i dettagli) e che coinvolgerà di nuovo anche tutta la nostra città!

Venerdì 22 novembre, Palazzo Ricci aula RM dalle 18.00 alle 20.00 Evento di Autoformazione su Eni, grande gigante dell energia, a cura di FFF Pisa con Stefano Seghetti e Paolo Schiavon di Collesaviamo l Ambiente. Uno sguardo dalla realtà nazionale al locale della raffineria di Livorno. https://m.facebook.com/events/688772788197664?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=



Martedì 26 novembre, Aula Magna del Polo Fibonacci, dalle 10.00 alle 12.00, Assemblea di Ateneo sui cambiamenticlimaticiorganizzata da FFF Pisa https://m.facebook.com/events/732099117297700?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3



Martedì 26 novembre, Cantiere San Bernardo, dalle 19. 00 alle 23.00 Aperitivo musicale di autofinanziamento FFF Pisa



Mercoledì 27 novembre, Aula D2 del Polo Fibonacci a cura di Fridays For Future Pisa dalle 16.00 alle 18.00 Ecologia e anticapitalismo Con Emanuele Leonardi Università di Coimbra Luigi Pellizzoni, Università di Pisa



Venerdì 29 novembre, Quarto sciopero globale per il clima: “Block the planet”

MATTINA A PISA – ore 9.00: Concentramento Piazza XX settembre -ore 9.00: Concentramento dei bambini e delle bambine di FFF Pisa in Piazza Garibaldi -Corteo sui Lungarni e Piazza Guerrazzi con passaggio in Via Bonaini -ore 11.00: Fine corteo e interventi in Piazza Vittorio Emanuele

POMERIGGIO A LIVORNO -ore 12.00 partenza in treno dalla stazione di Pisa -ore 13.00 ritrovo alla stazione di Livorno -ore 14.00 PRESIDIO davanti alla Raffineria dell’Eni di Stagno

——————- ALTRI EVENTI IN CITTA’ ——————-

Sabato 23 novembre: Piazza Terzanala, Arsenali Repubblicani Pisa, dalle 9.00 alle13.30 Evento “Rinnovoarboreo e forestazione”

Qui trovate il programma -> https://www.biennaledipisa.com/programma/#23-nov

Il tavolo permanente si dovrà istituire dopo questo evento e sarà in quel momento successivo che potremo creare il famoso protocollo d’intesa che valuti le azioni che il Comune dovrà fare nei prossimi anni (in cui sarebbe bello e necessario coinvolgere anche FFF Pisa). All’incontro possono partecipare i cittadini e le cittadine interessati/e. Le associazioni ambientaliste avranno 30 minuti per portare il loro contributo sul tema.

