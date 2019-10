Giovedì 17 Ottobre, la multistrumentista Simonne Jones in concerto al Caracol

L’ex fotomodella in Italia per un mini tour di 5 date

15 Ottobre 2019, da Tico Magne

Nata a Hollywood, California, multi-strumentista e artista visiva, con un passato da modella nel mondo della moda, Simonne Jones, ha cominciato a comporre all’età di tre anni, canticchiando le melodie ad orecchio, studia pianoforte da autodidatta, compone la sua prima canzone all’età di 11 anni, fino a passare più recentemente allo studio della chitarra. Laureata in arte e biomedicina alla University of Maryland, Baltimore County , trova il tempo per dipingere e realizzare la sua prima personale a Firenze nel 2006. ll suo lavoro riflette le sue radici (Cherokee, afro-caraibiche, francesi e italiane) e il background culturale che portano con se. Simonne nel 2007 viaggia in Ghana nel 2007 dove ha studiato un programma sull’HIV/AIDS da lei creato. Mentre era lì, ha sviluppato più del suo stile artistico. Attualmente vive a Berlino dove ha registrato il suo primo album e dove è stata notata dalla musicista e produttrice canadese Peaches, con la quale si è esibita nello show di protesta per l’incarcerazione delle Pussy Riot. Sempre per Peaches ha realizzato un art piece a forma di vagina di quattro metri per la sua rock opera andata in scena all’HAU Theater di Berlino.“

Giovedì 17 ottobre 2019 ore 22

SIMONNE JONES LIVE @ CARACOL CONTEMPORANEA CASA DEL POPOLO

via C. Cattaneo 64

Ingresso 5€ Riservato Soci ARCI

