Presentazione del libro “STEMPisa 2020” Giovedì 28 Novembre all’Auditorium “Rino Ricci” della Camera di Commercio di Pisa

Science, Technology, Engineering and Mathematics

41 storie di talenti scientifici di fama internazionale che hanno scelto Pisa per innovare e fare ricerca di frontiera

25 Novembre 2019, da LaWhite

Chi sono i protagonisti della ricerca in Italia? Quali sono le loro intuizioni e le loro passioni? Cosa hanno scoperto i “cervelli che restano”? STEMPISA 2020, la nuova pubblicazione di Alberto Di Minin, Andrea Piaccaluga e Irene Taddei, con le note storiche di Giuseppe Meucci, ci fa conoscere 41 talenti della ricerca scientifica che lavorano a Pisa, città dove hanno studiato illustri scienziati come Galileo Galilei, Enrico Fermi, Carlo Rubbia e centro d’eccellenza e di innovazione che impiega alcune migliaia di professori e ricercatori.

I protagonisti di queste storie sono all’opera ogni giorno, tra idee e innovazioni, studio e imprenditoria. Sono uomini e donne a volte giovanissimi e già apprezzati per i loro risultati o ancora emergenti, alcuni nati nella città della torre pendente, altri arrivati dal resto d’Italia e dall’estero. Tutti operano nel campo delle discipline STEM (acronimo per Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Nell’anno in cui la città festeggia il 50° anniversario dell’attivazione del primo corso di laurea in informatica, il volume STEMPISA 2020 voluto dalla Forti Holding ed edito da Pacini Editore, per far conoscere al pubblico e agli studenti il percorso e i successi di chi contribuisce ogni giorno alla ricerca nel nostro Paese e ha voluto cercarne a Pisa il futuro, è protagonista della presentazione giovedì 28 novembre alle 17,30, nell’Auditorium “Rino Ricci” della Camera di Commercio di Pisa.

Sette le sezioni della pubblicazione, dedicate all’Università di Pisa, alla Scuola Normale Superiore, alla Scuola Superiore Sant’Anna, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, all’Istituto Italiano di Tecnologia, ed al progetto VIRGO-EGO.

Il talk del 28 novembre è introdotto dai saluti del Sindaco di Pisa Michele Conti e moderato dal giornalista Francesco Ippolito. Interverranno il Rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella, il Direttore della Scuola Normale Superiore Luigi Ambrosio, la Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna Sabina Nuti, il Presidente dell’Area della Ricerca CNR Pisa Giorgio Iervasi e gli autori Andrea Piccaluga ed Alberto Di Minin. Partecipa all’incontro l’editore Pier Francesco Pacini. A chiudere la presentazione sarà Luigi Doveri, in rappresentanza della Forti Holding.

“Pisa ha un cuore che pulsa di micromeccatronica, robotica, intelligenza artificiale, biongegneria, Big Data, ricerche in campo medico, ingegneria aerospaziale, chirurgia robotica, nanotecnologie. Molte delle persone ritratte all’interno di questo volume – sottolinea l’ingegnere Franco Forti, presidente della Forti Holding SpA – hanno dato vita a vere rivoluzioni scientifiche nelle loro materie e devono diventare fonte di ispirazione per gli studenti in cerca di modelli da seguire. Le aziende del Gruppo Forti hanno sempre fatto ricorso all’innovazione quale elemento distintivo per portare valore al territorio in cui hanno operato e da anni Montacchiello si identifica con innovazione, tecnologia e voglia di fare impresa in modo diverso: qualità della vita, formazione, competenze e legami con le Università creano un mix quasi immune ai cicli economici che caratterizzano il nostro Paese, ma anche i mercati internazionali”.

