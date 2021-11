Carmen Consoli al Teatro Verdi di Firenze – Report e photogallery

Tutto esaurito al Verdi di Firenze per il ritorno della ‘Cantantessa’

9 Novembre 2021, di Michele Faliani

Il Teatro Verdi, finalmente riaperto ai concerti dopo quasi due anni e stracolmo di persone, ha salutato l’unica tappa toscana del nuovo tour di Carmen Consoli, che (come il nuovo lavoro in studio della cantautrice catanese) si chiama “Volevo fare la rockstar”. Un concerto di 2 ore e 10 minuti, diviso in tre parti, più l’immancabile bis con tutto il pubblico sottopalco come ai vecchi tempi. Prima parte con Carmen accompagnata dal chitarrista Massimo Roccaforte, nella quale sono state eseguite le canzoni del nuovo cd; Alle spalle dei sue musicisti, proiettate su un maxischermo, le splendide immagini di Donatella Finocchiaro che mostrano una Sicilia bellissima e la Consoli nelle varie fasi della sua vita. Arrangiamenti scarni che danno una nuova vitalità alle belle canzoni del nuovo album. Breve pausa e Roccaforte viene sostituito da Marina Rei per un secondo atto del concerto chitarra/batteria dall’energia incredibile. Si susseguono i brani più rock del passato di Carmen, come “Per niente stanca” e “Confusa e felice”, con il pubblico che fatica a restare seduto sulle comode poltrone del Verdi. Altra breve pausa e i tre musicisti si trovano insieme sul palco: Marina Rei passa dalla batteria al cajón, i suoni si fanno leggermente più morbidi e si parte con una personalissima e splendida versione di “Stranizza d’amuri” di Battiato, per un commovente tributo al suo ricordo. Poi una serie di ballate ormai entrate nella storia della canzone d’autore italiana (“Parole di burro”, “L’ultimo bacio”) e chiusura con la tarantella di “‘A finestra” prima del bis con “Amore di plastica” eseguita voce e chitarra. Fans in delirio per un concerto davvero bellissimo, che ha mostrato ogni sfaccettatura della cantantessa più amata d’Italia. Bentornata, Carmen.

Grazie a bitconcerti e a OTR Live per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Atto I: Il sogno

1. Sta succedendo

2. L’aquilone

3. Una domenica al mare

4. Mago Magone

5. Le cose di sempre

6. Qualcosa di me che non ti aspetti

7. Armonie numeriche

8. Imparare dagli alberi a camminare

9. L’uomo nero

10. Volevo fare la rockstar

Atto II: Gli anni mediamente isterici

11. Per niente stanca

12. Besame Giuda

13. Geisha

14. Fino all’ultimo

15. Donna che parla in fretta

16. Confusa e felice

17. Sentivo l’odore

18. Contessa Miseria

19. Venere

Atto III: L’amicizia

20. Stranizza d’amuri (di Franco Battiato)

21. L’ultimo bacio

22. In bianco e nero

23. Blunotte

24. Orfeo

25. Parole di burro

26. ‘A finestra

Encore:

27. Amore di plastica

La photogallery del concerto: